(Görüntülü Haber) Sevgililer Günü için koştular

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği kapsamında \'Sevgililer Günü Koşusu\' yapıldı.



Geçen yıl İstanbul\'da ilki düzenlenen organizasyon bu yıl İstanbul, İzmir ve Antalya\'da eş zamanlı yapıldı. Antalya\'da onlarca kişinin katıldığı Sevgililer Günü Koşusu, Karaalioğlu Parkı\'nda gerçekleştirildi. Falezler üzerindeki seyir terasında bir araya gelen çiftler, anne- çocuk, baba- oğul, 3,5 kilometre koştu.



Organizasyon yöneticisi Özgür Çelikkaya, herkesin sevdiği ile koşmasının amaçlandığı etkinlikte dereceye girenlere madalya ve çeşitli hediyeler verildiğini söyledi. Yarışmaya katılan Mustafa Algan- Cemile Aksu çifti ise açık havada spor yapmanın keyfini yaşadıklarını belirtti.