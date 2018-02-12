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(Görüntülü Haber) Sevgililer Günü hediyeleri arasında mücevher ilk sırada

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - ALTIN ve dolardaki artışa rağmen ilginin azalmadığı mücevherler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hediye alımında ilk tercih oluyor

12 Şubat 2018 15:12

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - ALTIN ve dolardaki artışa rağmen ilginin azalmadığı mücevherler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hediye alımında ilk tercih oluyor. Sevgililer Günü’nün yaklaşmasıyla sevdiklerine özel hediye almak isteyenler, değerli taşlara rağbet gösteriyor. Bin liradan başlayıp, 400 bin liraya kadar çıkan farklı fiyatlardaki mücevherler, alıcılarını beklerken, iş yeri sahipleri de ilgiden memnun olduklarını belirtti. Bursa\'da, bir mücevher mağazasının satış sorumlusu Erdem Temur, Sevgililer Günü dolayısıyla mücevherlerin öne çıktığına değinerek, “İnsanlar, sevdiklerine verebilecekleri kıymetli hediye olarak mücevherleri görüyorlar” dedi. Son dönemde, altın ve dolardaki yükselişin mücevher piyasasını fazla etkilemediğini belirten Temur, “Geçtiğimiz yıl da Sevgililer Günü\'nde mücevhere büyük ilgi vardı. O ilgi, bu yıl da var. Tektaşlar, bin liradan başlıyor. En pahalı ürünlerimiz, genelde abiye gerdanlık ürünlerimiz. Onlar da 300- 400 bin liraya kadar çıkıyor, nedeni ise üzerindeki pırlanta\" diye konuştu.

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