T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sevdiği kız için ‘WC-Şadırvan' tabelasını tutan genç işsiz kaldı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de sevdiği kız için günde 50 lira karşılığında sokakta üzerinde 'WC- Şadırvan' yazılı yön tabelasını tutan Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunu 25 yaşındaki Uğur B

15 Aralık 2017 19:26

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de sevdiği kız için günde 50 lira karşılığında sokakta üzerinde \'WC- Şadırvan\' yazılı yön tabelasını tutan Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunu 25 yaşındaki Uğur Birer\'in kız arkadaşı 21 yaşındaki Cansu Yaşar, \"Böyle bir işi benim için yapıyor. Onu çok seviyorum\" dedi. Belediyenin böyle tanıtım yapılamayacağını bildirmesi üzerine Birer\'in işine son verildi. ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi Cansu Yaşar, İzmir\'den Eskişehir\'e geldiğini, kendisinin de Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi olduğunu söyledi. Yaşar, şöyle dedi: \"Erkek arkadaşım Uğur Birer\'i böyle bir iş yaptığı için hiç yadırgamadım. Başta gülüp, eğleniyorduk ama havalar soğuğunca üzülmeye başladım. Yazdan beri benim için çalışıyor. Ona karşı kendimi mahcup hissediyorum. Erkek arkadaşım Birer, gazete ve televizyonlara çıktıktan sonra arkadaşlarım \'Ünlü olmuşsun, o kız senmişsin\' diye konuşmaya başladı. Zaten 6 ayımız kaldı, daha sonra Eskişehir\'den gideceğiz. Böyle bir işi yaptığı için onu çok seviyorum. Benim için yaptığı için de daha mutluyum.\" Uğur Birer ise, yaptığı işten pişman olmadığını anlatırken, \"1, 10, 20 yıl olsa kalırım sevdiğim için. Çıkan yayınlardan sonra belediye burada tabela tutarak \'wc-şadırvan\' tabelası ile bunun yerini göstermemize izin vermemiş. İşverenimiz de işten çıkmamızı söyledi. Biz de işten çıktık, bugün son iş günüm\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan TÜRKTANESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİROsmangaziESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik BölümüUğur BirerCansu YaşarOnuBelediyeninBirerEskişehirSağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik BölümüYaşarBaşta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24