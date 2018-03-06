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(Görüntülü Haber) Sesi Görenler Milli Takımı, İstanbul Cup'ta şampiyon (3)

Türkiye-İspanya: 2-1 Serhan TÜRK / İstanbul,(DHA) - Sesi Görenler Milli Takımı, İstanbul Cup'ta İspanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu

06 Mart 2018 18:39

Türkiye-İspanya: 2-1 Serhan TÜRK / İstanbul,(DHA) - Sesi Görenler Milli Takımı, İstanbul Cup\'ta İspanya\'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu. Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) \"Türkiye Futbol Oynuyor\" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Sesi Görenler Milli Takımı, İstanbul Cup finalinde bugün İspanya\'yı konuk etti. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde saat 11.30\'da başlayan final mücadelesinde Türkiye, İspanya\'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu. Maçta 1 gol atarak galibiyette önemli rol oynayan Emre Aslan, \"İspanya, son Avrupa kupası finalistiydi ve Rusya\'da son Avrupa şampiyonuydu. Böylesine zorlu maçlar oynadık. Bugünde İspanya\'yı yendik. Golleri de Celal ve ben attım. Mutluyuz ve inşallah devamı gelecek\" açıklamasını yaptı. Takımın önemli oyuncularında Kahraman Kurbetoğlu şampiyonlukla ilgili şunları söyledi: \"İstanbul Cup\'ın önemli ilk ayağı çok önemliydi ve burada kazanmak güzel. İspanya\'yı Madrid Cup\'ta iki kez yendik. Kupayı sürekli onlardan alıyoruz. İyi bir rakip ve son Avrupa 2\'ncisi. Bu Avrupa şampiyonasında biraz şansızdık. Dünya kupasına hazırlık için böyle ciddi rakiplerin sürekli bizimle maç yapması lazım. Türkiye Futbol Federasyonu da bize tesisleri açarak sürekli destek oluyor. Burada önemli olan yeni oyuncular kazanabilmemiz. Alt yapımızda çok oyuncumuz yok. Emre\'de aramıza yeni katılan bir arkadaş. Çok genç ve koyu bir Beşiktaş taraftarı. Bugünkü maça hazırlanmak için dün İstanbul\'u gezmedi. Gördük onu bugün ve çok iyi bir performans gösterdi. Önemli bir katkı sağladı.\"

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