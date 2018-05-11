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(Görüntülü Haber) Servisten inerken ayağı takılan öğrenci ölümden döndü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, öğrenci servisinden indiği esnada ayağı takılan kız öğrenci, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

11 Mayıs 2018 02:06

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, öğrenci servisinden indiği esnada ayağı takılan kız öğrenci, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi\'nde meydana geldi. Öğrenci servisinden inmeye çalışan ilkokul öğrencisi, minibüs durmadan inmek istediği esnada ayağı takılınca aracın altına girdi. Durumu fark eden sürücünün aracı durdurmasıyla olası facianın önüne geçildi. Minibüsün altından çıkan küçük kıza çevredekiler müdahale etti. Yaşanan o anlar ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

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