(Görüntülü Haber) Servisçiler D-100 karayolunda eylem yaptı

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA



İstanbul Servis Esnafı Derneği üyesi bir grup servisçi, Ümraniye\'deki Fatih İlkokulu\'nda 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayı protesto etmek amacıyla D-100 karayolunda trafiği yavaşlatma eylemi yaptı. Basın açıklaması yapan grup kavgaların tekrar etmemesi için yeni yönetmelik çıkartılması gerektiği dile getirdi.



İstanbul Servis Esnafı Derneği üyesi bir grup servisçi, D-100 Karayolu Kartal mevkii\'nde saat 21.00\'de toplanarak Ümraniye\'deki Fatih İlkokulu\'nda servisçiler arasında dün yaşanan silahlı kavga ile ilgili basın açıklaması yaptı. Dernek başkanı Cuma Tekin, kavgada hayatını kaybeden servisçiye başsağlığı dileyerek bu tarz olayların her eğitim ve öğretim yılında yaşandığını söyledi.





YENİ YÖNETMELİK ÖNERİSİNDE BULUNDULAR



Tekin, bu sorunların çözümü için, “Mili Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma bakanlığınca ilgili UKOME kararları, okul servis araçları hizmet yönetmeliği ve okul aile birliği yönetmelikleri gözden geçirilmelidir. Yeni yönetmelik çıkarılmalıdır. Servisçi esnafının öğrenci taşımacılığında yaşadığı sorunlar acilen çözüme kavuşturulmalıdır. Minicik çocukların ve ailelerin gözü önünde yaşanan bu olaylar ancak kanunla önlenir\" dedi.





PLAKA TAHDİDİ İSTEDİLER



Servis esnafının sorunlarından da bahseden Cuma Tekin, “Emekçi servisçi esnafının en büyük sıkıntısı plaka tahdididir. İstanbul\'da plaka tahdidi olsa servisçi esnafının sıkıntısı yüzde 70 azalacaktır\" ifadelerini kullandı.



Açıklamanın ardından grup servis minibüsleri ile D-100 karayolu Kadıköy istikametinde konvoy yaptı. Kornalar çalan servisçiler trafiği kısa süreli yavaşlattı.