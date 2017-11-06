(Görüntülü Haber) Servis minibüsü otomobille çarpıştı: 3 yaralı (2)

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) - SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 08.45 sıralarında D-100 karayolu üzerinde Devlet Su İşleri Kavşağı\'nda meydana geldi. Suşehri Rehabilitasyon Merkezi Müdürü 33 yaşındaki Yetişen Vural yönetimindeki 58 SH 594 plakalı ve içinde eşi 35 yaşındaki Şerife Vural\'ın bulunduğu otomobil ile Sivas kent merkezine gitmek için yola çıktı. D-100 karayolunda Vural\'ın yönetimindeki otomobil, Avculu Mahallesi\'ne giden 22 yaşındaki Yunus Ay yönetimindeki 58 M 9446 plakalı şehir içi taşımacılığı yapan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Kazada minibüs sürücüsü Yunus Ay ve 23 yaşındaki Tuba Ersin ile diğer araç içerisinde bulunan Şerife Vural yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolu bir süreliğine kısmen trafiğe kapandı. Soruşturma başlatıldı.