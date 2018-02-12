T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Servis midibüsü TIR'a çarptı: 7 işçi yaralı

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü, TIR'a arkadan çarptı

12 Şubat 2018 23:05

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Dilovası ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü, TIR\'a arkadan çarptı. Kazada midibüste bulunan 7 işçi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında, D-100 Karayolu Dilovası Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. Demir yüklü 41 VL 640 plakalı TIR\'ın henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirdi. TIR önce bariyerlere çarptı, ardından yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazayı gören Mehmet K., yönetimindeki 41 YN 803 plakalı TIR\'ın hızını keserek yavaşlamaya başladı. Bu sırada arkasında seyreden Oktay O. yönetimindeki 41 P 0180 plakalı servis midibüsü, duramayarak önünde yavaşlayan Mehmet K. yönetimindeki TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, midibüs içerisinde bulunan işçilerden 7\'si yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dinçer AKBİRUğur AYDINDİLOVASI Kocaeli DHA KOCAELİ DilovasıTIRKazadaKazaD100 Karayolu Dilovası TavşancılDemirVLKazayıMehmetYNBuOktayKazadamidibüsSağlıkPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24