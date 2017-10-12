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(Görüntülü Haber) Servis midibüsü, metrobüs durağına daldı: 3 yaralı

İhsan DÖRTKARDEŞ-Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE'de işçi servis midibüsü, kontrolden çıkarken, bariyerleri aşarak metrobüs durağına girdi

12 Ekim 2017 12:59

İhsan DÖRTKARDEŞ-Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE\'de işçi servis midibüsü, kontrolden çıkarken, bariyerleri aşarak metrobüs durağına girdi. İstanbul\'da metrobüs ulaşımını kilitleyen kazada durakta bekleyen 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 06.45 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece Mevkii\'nde meydana geldi. Avcılar yönüne giden ve bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan bir şirkete ait servis midibüsü hızla metrobüs durağına daldı. Metrobüs durağına dalarak buradaki turnike ve bilet otomatını gölgeliği parçalayan midibüsünde bulunan 3 kişi yaralandı. Durağın bu bölümünde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Kaza üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bir hatta midibüsün bulunması, diğer hatta yıktığı durak parçaları nedeniyle metrobüs bir süre iki hatta devre dışı kaldı. Sabah işlerine gitmek üzere metrobüse binenler iki hatta araç içerisinde uzun süre beklemek zorunda kaldı. Sevk edilen kurtarıcı araçlar Avcılar yönünden gelen metrobüslerin yollarına devam edebilmesi için durağın enkazını çekti. Diğer hattaki hasarlı midibüs de yaklaşık yarım saat sonra çekilebildi. Bu arada Küçükçekmece Metrobüs durağı da devre dışı kalınca İETT\'den boş otobüsler gönderilerek burada bekleyenler metro istasyonunun bulunduğu Yenibosna\'ya kadar taşındı.

D-100 karayolunda da meraklılar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, yoğunluk uzun süre devam etti.

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