(Görüntülü Haber) Servis çatışmasına karışan 5 kişi adliyeye çıkarıldı
Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA) Ümraniye'de Fatih İlkokulu'nun bahçesinde servisçiler arasında çıkan çatışmaya karışan 5 kişi Ümraniye Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi
08 Eylül 2017 18:31
Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA) Ümraniye\'de Fatih İlkokulu\'nun bahçesinde servisçiler arasında çıkan çatışmaya karışan 5 kişi Ümraniye Asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi.
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