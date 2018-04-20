(Görüntülü Haber) Servis beklerken hafif ticari aracın çarptığı tekstil işçisi öldü

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde, iş çıkışı servis aracını beklerken hafif ticari aracın çarptığı tekstil işçisi Lale Yıldırım (48) yaşamını yitirdi.



Kaza, akşam saatlerinde Çelikhan-Adıyaman karayolunun 3\'üncü kilometresinde meydana geldi. Çalıştığı tekstil fabrikasından iş çıkışı yol kenarında servis aracını bekleyen Lale Yıldırım\'a, Erhan Bekçi yönetimindeki 02 FA 300 plakalı hafif ticari araç çarptı. Yıldırım, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Yıldırım, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yıldırım\'ın cesedi otopsi için morga konulurken, hafif ticari aracın sürücüsü Erhan Bekçi jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.