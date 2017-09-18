(Görüntülü Haber) Servis aracı şoförlüğü yeterlilik belgesi protokolü imzalandı

Can Mert ŞİMŞEK/ANKARA(DHA)-MYK, TESK ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında servis aracı şoförlüğü yeterlilik belgesi protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, \"Ekim ayının sonunda, servis şoförlerimizi de kapsayacak alanlarda yeterliliklerin hazırlanması süreci tamamlanacak. Bu sürecin arkasından, akredite sınav belgelendirme merkezimizin akreditasyon çalışmalarını başlatacağız\" dedi. Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında servis aracı şoförlüğü yeterlilik belgesi protokolü imzalandı. İmza töreni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan’ın katılımıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda gerçekleştirildi. “KISA SÜRE İÇERİSİNDE TAMAMLANMASINI SAĞLAYACAĞIZ” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, yeni öğretim yılının başladığını dile getirerek, \"Ders başı yapıldı. Yeni dönemde eğitimle ilgili evlatlarımızın daha güvenli, sağlıklı koşullarda dönemi geçirmesi için Çalışma Bakanlığı olarak gerekli inisiyatifi almış bulunmaktayız. Bugünde çok önemli bir konuyla ilgili yeni bir uygulamanın adımını atmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bunun ilk adımını atacağız, kısa süre içerisinde tamamlanmasını sağlayacağız” diye konuştu. “HİÇBİR SUÇ İŞMEMİŞ OLMALARI GEREKİYOR” Servis şoförlerinin akreditasyon sürecinin daha hızlı yapılması ve en kısa sürede sınav belgelerinin verilmesi işlemlerine başlanması için protokolün imzalandığını dile getiren Bakan Sarıeroğlu, 6 ay içerisinde gerekli tüm süreçlerin tamamlanacağını söyledi. Belgelerde birçok şeye dikkat edileceğini ve farklı konularda teste tabi tutulacağına değinen Bakan Sarıeroğlu, “Özellikle sürüş teknikleri, kişisel iletişim, pedagoji gibi alanlarda yeterliliklerini tam olarak ortaya koymaları gerekiyor. Yine başta çocuk istismarı olmak üzere yüz kızartıcı hiçbir suçu işlememiş olmaları gerekiyor, bu sınavlara girmeleri için. Bundan sonra daha sağlıklı, huzurlu, güvenli şartlarda evlatlarımızı okul ve ev arasında ulaşımlarının sağlanmasını arzu ediyoruz. Ailelerimiz açısından elzem olduğunu düşünüyoruz\" ifadelerini kullandı. “KALİTELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SİSTEM OLUŞTURACAĞIZ” TESK Başkanı Palandöken ise protokolün bundan böyle sık sık gündeme gelen olumsuzlukların ortadan kaldırılması ile ilgili olduğunu anlatarak, yaklaşık 65 bin şoför esnafının eğitilmesinin zaman alacağını, ancak en kısa zamanda bunun neticeleneceğini belirtti. Altyapı hazırlıklarının da süratle tamamlanacağına dikkati çeken Palandöken, “Yaklaşık 65 bin şoför esnafın bu konuda ki servis şoförlerinin eğitilmesi zaman alır. En kısa zamanda eğitimlerin tamamlanacağı ve velilerin güvenli bir şekilde çocuklarının okula yollayacağı bir ortam hazırlanacaktır. Sayın başkanımın söylediği gibi, bundan sonraki dönemde şoförlerin akredite edilmesi çok kısa zamanda başlayacak ve hemen neticesini alabileceğimiz bir alt yapının hazırlanması süratle tamamlanacak. Ben sizlerin huzurunda sayın bakanımıza teşekkür ediyorum. Geleceğimiz ile ilgili bu önemli kararı hem TESK hem de MYK ile bir arada olmasının konuya ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Eminim ki bundan sonraki süreç hepimiz için mutlu bir yapıya kavuşacak. Hepiniz hatırlarsınız caddemizin sokağımızın şoför ağabeyleri tekrar gündeme gelecek. Kaliteli ve sürdürülebilir bir sistemi yürürlüğe sokmuş olacağız” şeklinde konuştu. (FOTOĞRAF)