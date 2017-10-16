(Görüntülü Haber) Serpil Hamdi Tüzün adına açılan C Lisans Futbol Antrenörlük Kursu başladı

Sercan SAPANATAN - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA) Eski öğrencileri Hocalarını yalnız bırakmadı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) iş birliğinde düzenlenen futbol antrenörlüğünün ilk aşaması olan C Lisans Antrenör Kursu İstanbul\'da Başıbüyük Stadı\'nda başladı. Beşiktaş altyapısında yetiştirdiği isimleri ile A Milli Takıma ve Beşiktaş\'a sayısız yıldız isim kazandıran Serpil Hamdi Tüzün\'ün adına açılan kursa yeni antrenör adayları katıldı. Hocaların Hocası lakaplı 78 yaşındaki Serpil Hamdi Tüzün\'ün de yer aldığı ilk derste, eski öğrencileri olan Ziya Doğan, Rıza Çalımbay ve Mehmet Özdilek de kendilerini Türk futboluna kazandıran hocalarının yanında yer aldılar. 10 gün sürecek olan kursun sonunda yapılacak sınavlar sonrası başarıyla bitiren adaylar amatör futbol faliyetlerinin her yaş grubunda teknik adam, teknik sorumlu ve antrenör olarak görev yapabilecekler.