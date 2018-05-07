(Görüntülü Haber) Serinlemek için gölete giren çocuğu, polis kurtardı

Ramazan TUNCER-Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde, Suriye uyruklu Hasan Nacar (14), serinlemek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçirdi. Suya atlayan polis memuru tarafından çıkarılan ve kalp masajıyla hayata döndürülen çocuk, hastaneye kaldırıldı. Olay, öğleden sonra Aslanlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Sıcaktan bunalan Hasan Nacar, mahalledeki gölete girerek serinlemek istedi. Arkadaşlarıyla birlikte suya giren Nacar, bir süre sonra çırpınarak batmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, bellerine halat bağlayarak girdikleri suda yaptığı arama ile Nacar\'a ulaştı. Kıyıya çıkarılan Nacar, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajı ile hayata döndürüldü ve tedavi için ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.