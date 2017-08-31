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(Görüntülü Haber) Serinhisar'da şiddetli yağmur, sel ve heyelana neden oldu EK 3

VALİ KARAHAN VE BAŞKAN ZOLAN, İLÇEDE İNCELEME YAPTI Denizli'nin Serinhisar İlçesi'nde meydana gelen heyelan sonrası Vali Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçede incelemeler yaparak hasar hakkında bilgi aldı

31 Ağustos 2017 18:47

VALİ KARAHAN VE BAŞKAN ZOLAN, İLÇEDE İNCELEME YAPTI Denizli\'nin Serinhisar İlçesi\'nde meydana gelen heyelan sonrası Vali Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçede incelemeler yaparak hasar hakkında bilgi aldı. Başkan Zolan, vatandaşların kayıplarının giderileceğini söyledi. Serinhisar Belediye Başkanı Mehmet Kobaş\'tan bilgi alan Denizli Valisi Hasan Karahan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçede gerçekleşen heyelan hakkında açıklama yaptı. Vali Karahan, bazı ev ve iş yerlerine su baskınlarının yaşandığını belirterek, \"Vatandaşlarımızın bazı araçları sürüklenmiş, şimdi hep birlikte alanda incelemelerde bulunuyoruz. Olayın incelemesini yapacağız. Şu ana kadar bir can kaybımız yok. Bizi sevindiren o. Ani gelişen bir su baskınıydı. Hasarların tespiti için görevliler incelemelerini sürdürüyor. Yolu ulaşıma geçici olarak açtık. Sabaha kadar ilçede temizlik faaliyetlerini tamamlayacağız\" dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ise yağışın ardından dağdan inen kaya parçalarıyla birlikte otomobilerin de sürüklendiğini belirterek, \"Tabi olayın ciddiyeti gündüz belli olacak. Zarar tespit çalışmalarımızı sabah saatlerinden itibaren aralıksız sürdüreceğiz. İnşallah gereken önlem neyse alınacak. Zararlar da Sayın Valimizin belirttiği gibi bizler tarafından giderilecek. İnşallah burası eskisinden daha iyi olacak. İnşallah, önlemleri tekrar gözden geçireceğiz. Vatandaşımızın zarar görmemesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız\" dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de yarın Serinhisar İlçesi\'ne gelerek inceleme yapacak, hasar hakkında bilgi alacak.

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