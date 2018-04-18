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Spor

(Görüntülü Haber) Serik Belediyespor'a mehterli uğurlama

Namık Kemal KILINÇ SERİK, (DHA) Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) grubunu şampiyon tamamlayıp TFF 3'üncü Lig'e yükselmek için terfi maçı oynayacak Serik Belediyespor takımı, mehter eşliğinde yapılan konvoyla hafta sonu yapılacak karşılaşma için

18 Nisan 2018 18:47

Namık Kemal KILINÇ SERİK, (DHA) Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi\'nde (BAL) grubunu şampiyon tamamlayıp TFF 3\'üncü Lig\'e yükselmek için terfi maçı oynayacak Serik Belediyespor takımı, mehter eşliğinde yapılan konvoyla hafta sonu yapılacak karşılaşma için Muğla\'ya uğurlandı. Spor Toto BAL 7\'nci Grup\'ta şampiyon olan Serik Belediyespor, 22 Nisan Pazar günü Ödemiş Spor ile Muğla Atatürk Stadyumu\'nda oynayacağı 3\'üncü Lig terfi maçı için Muğla\'ya uğurlandı. Mehter takımı ve kalabalık bir taraftar grubu eşliğinde Sanayi Kavşağı\'ndan konvoy eşliğinde Serik Belediyesporlu futbolcular Çınaraltı Meydanı\'na kadar yürüdü. Yol boyunca cadde esnafı da meşalelerle futbol takımına destek verdi. Uğurlama töreninde takıma Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve Serik Belediyesporlu yöneticiler de eşlik etti.

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