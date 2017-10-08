(Görüntülü Haber) Serik Belediyespor, Selka Eskişehir'e 29-28 yenildi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- HENTBOL Erkekler Süper Ligi\'nde Selka Eskişehir Hentbol Spor Kulübü, Serik Belediyespor\'u 29-28 yendi. Karşılaşmanın son saniyelerinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik çıktı. Taraftarların tepki gösterdiği gerginlik polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.



Hentbol Erkekler Süper Ligi\'nde mücadele eden Serik Belediyespor ligin dördüncü haftasında evinde Selka Eskişehir Hentbol Spor Kulübü\'nü konuk etti. Belek turizm merkezindeki Gloria Sports Arena\'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 15-15 sonuçlandı. İkinci yarıda da karşılıklı mücadeleyle geçen oyunun son saniyelerinde Selka Eskişehir Hentbol Spor Kulübü oyuncularının yaptığı faul sonrası oyuncular arasında gerginlik yaşandı. Tribündeki taraftarların da tepki göstermesi üzerine salonda bulunan polisin müdahalesiyle olay büyümeden önlendi.



Son saniyede verilen 7 metre vuruşunu Serik Belediyespor gole çeviremeyince maç Selka Eskişehir Hentbol Spor Kulübü\'nün 29-28 üstünlüğüyle tamamlandı.



Karşılaşmayı Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Necmettin Çalık ve bir grup taraftar da izledi.