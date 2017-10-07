T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Serik Belediyespor, Selka Eskişehir'e 29-28 yenildi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde Selka Eskişehir Hentbol Spor Kulübü, Serik Belediyespor'u 29-28 yendi

07 Ekim 2017 23:34

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- HENTBOL Erkekler Süper Ligi\'nde Selka Eskişehir Hentbol Spor Kulübü, Serik Belediyespor\'u 29-28 yendi. Karşılaşmanın son saniyelerinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik çıktı. Taraftarların tepki gösterdiği gerginlik polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Hentbol Erkekler Süper Ligi\'nde mücadele eden Serik Belediyespor ligin dördüncü haftasında evinde Selka Eskişehir Hentbol Spor Kulübü\'nü konuk etti. Belek turizm merkezindeki Gloria Sports Arena\'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 15-15 sonuçlandı. İkinci yarıda da karşılıklı mücadeleyle geçen oyunun son saniyelerinde Selka Eskişehir Hentbol Spor Kulübü oyuncularının yaptığı faul sonrası oyuncular arasında gerginlik yaşandı. Tribündeki taraftarların da tepki göstermesi üzerine salonda bulunan polisin müdahalesiyle olay büyümeden önlendi.

Son saniyede verilen 7 metre vuruşunu Serik Belediyespor gole çeviremeyince maç Selka Eskişehir Hentbol Spor Kulübü\'nün 29-28 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmayı Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Necmettin Çalık ve bir grup taraftar da izledi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Namık Kemal KILINÇSERİK Antalya DHA HENTBOL Erkekler Süper Ligi Selka Eskişehir Hentbol Spor Kulübü Serik BelediyesporKarşılaşmanınTaraftarlarınHentbol Erkekler Süper LigiSerik BelediyesporSelka Eskişehir Hentbol Spor Kulübü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24