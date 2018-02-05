(Görüntülü Haber) Seren Serengil cezaevinden çıktı

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL DHA
Gülben Ergen\'in şikayeti üzerine hakkında verilen tedbir kararına uymadığı gerekçesi ile 3 günlük zorlama hapsine çarptırılan Seren Serengil cezaevinden çıktı.
Gülben Ergen ile yaşadığı dava sürecinde hakkında 3 günlük zorlama hapis cezası verilen Seren Serengil cuma günü Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na girdi. Cezasını çeken Seren Serengil saat 11.00 sıralarında cezaevinden çıktı. Açıklama yapmayan Serengil, aracına binerek cezaevi önünden ayrıldı.