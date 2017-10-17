(Görüntülü Haber) Seradaki domatesler ilaçla kurutuldu iddiası

Namık Kemal KILINÇ ANTALYA, (DHA) ANTALYA\'nın Aksu İlçesi\'nde seralarına ot ilacı atılıp domateslerinin kurutulduğunu iddia eden Ali- Feride Mert çifti, yapılanın cinayet olduğunu söyledi. Aksu\'ya bağlı Kumköy Mahallesi\'nde 20 yıldır çiftçilikle uğraşan Ali- Feride Mert çifti, geçen cumartesi günü 1.5 dekarda kurulu iki ayrı seradaki domateslerin sararmaya başladığını fark etti. Mert çiftinin haber verdiği ziraat mühendisi yaptığı incelemede seraya ot ilacı atıldığını ve bu nedenle ürünlerin kuruduğunu belirledi. Yaklaşık 35 bin lira zararları olduğunu söyleyen Ali Mert, Ziraat mühendisi yaptığı inceleme neticesinde bir gün önce seraya yabancı ot ilacı ve içerisine asit konmuş olabileceğini belirtmesi üzerine biz de ilgili mercilere başvurduk. Bunun üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nden gelen ekipler, yaptığı incelemeden sonra fotoğraf çekti. Atılan ilacın tahlilini istediğimizde ise tahlili bizim yaptıracağımızı söyleyip, ayrıldılar dedi. Feride Mert de Bu resmen cinayettir. Bunu yapanlar Allah\'ından bulsun diye konuştu.