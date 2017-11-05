(Görüntülü Haber) Şenlikte 5 ton hamsi ikram edildi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de Karadenizliler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı Hamsi Şenliği\'nde 5 ton hamsi ikram edildi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Karadenizliler Derneği tarafından, (DEKAD) Vali Recep Yazıcıoğlu Parkı\'nda 6. Geleneksel Hamsi Şenliği düzenledi. Etkinliğe yaklaşık 10 bin kişi katıldı. 5 ton hamsinin ikram edildiği etkinlikte, uzun hamsi kuyrukları oluştu. Davetliler, Karadenizli ustalar tarafından pişirilen hamsinin tadına baktı. Karadeniz Bölgesine özgü yöresel ürünlerin tanıtımının yapıldığı Hamsi Şenliği\'nde ünlü şarkıcı Selçuk Bağcı konser verdi. Alandaki bazı vatandaşlar ise Karadeniz ezgileriyle birlikte horon tepti.



DEKAD Başkanı Birol Konak, \"Dernek olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, kentte 6. Hamsi Şenliği\'ni düzenliyoruz. Şenlik kapsamında 5 ton hamsi gelenlere ikram edildi. Amacımız kültürümüzü insanlara aktarmak, Denizli ile paylaşmak. Denizli\'deki güzel yürekli insanlarla, Karadeniz kültürünü yaşatmak istiyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum\" dedi.