(Görüntülü Haber) Şemsi Denizer'in kardeşi: Filiz Aker özel bir insan değildi

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA)- İSTANBUL\'da ünlü sunucu Vatan Şaşmaz\'ı öldürüp intihar eden eski manken Filiz Aker\'in, 1999\'da öldürülen Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Şemsi Denizer ile uzun süre aşk yaşadığı iddiasına Denizer\'in kardeşi Şennur Sarıbaş tepki gösterdi. Ağabeyinin 4 Ocak 1991 tarihindeki büyük madenci yürüyüşü ile popüler olduğunu ve 1999\'da öldürüldüğünü hatırlatan Sarıbaş, \"O dönemde popüler insanların etrafında çok mankenler, insanlar olurdu. Öyle hızlı yaşadığı bir dönemdi o zaman. Filiz Aker de o insanlardan biri. Özel bir insan değildi\" dedi. 4 Ocak 1991 yılında Zonguldak’tan Ankara’ya yapılan Bolu\'nun Gerede İlçesi\'nde sona eren büyük madenci yürüyüşü ile tanınan ve ardından Türk-İş Genel Sekreteri olan GMİS Genel Başkanı Şemsi Denizer, 6 Ağustos 1999\'da Zonguldak\'taki evinin önünde eski korumasının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Şemsi Denizer, Filiz Aker ile 1993 yılında Maksim Gazinosu’nda birlikte gazeteciler tarafından görüntülendi. O dönem gündeme gelen aşk dedikoduları üzerine Filiz Aker, evinde yaptığı basın toplantısında, \"Onu bir ağabey, bir dost olarak görürdüm. Aramızda duygusal bir yakınlık hiçbir zaman olmadı\" dedi. DENİZER\'İN RESSAM KARDEŞİ KONUŞTU Filiz Aker\'in yeğeni Gürbüz Acar’ın verdiği bir röportajda, \"Teyzemin Şemsi Denizer ile arası çok iyiydi. 10 yıl birlikte oldular. Tarabya otelinde kalırlardı. Şemsi bir çanta para getirirdi. Büyük bir aşk yaşadılar\" sözlerine Denizer\'in Zonguldak\'ta yaşayan ressam kardeşi Şennur Sarıbaş tepki gösterdi. Filiz Aker ve Vatan Şaşmaz\'a Allah\'tan rahmet dileyen Sarıbaş, ağabeyinin özel ilişkileri konusunda çok fazla bilgisinin olmadığını söyledi. Filiz Aker\'i o dönem ağabeyiyle adının aşk dedikodularına karışması ve basında fotoğraflarının yer alması üzerine tanıdığını anlatan Sarıbaş, şöyle dedi: \"Ağabeyim ünlü olduğunda grevi başardığında 40 yaşında gencecik bir adamdı. 48 yaşında zaten öldürüldü. Doğrusu bir tetikçiye öldürtüldü. O dönemde popüler insanların etrafında çok mankenler, insanlar olurdu. Öyle hızlı yaşadığı bir dönemdi o zaman. Filiz Aker de o insanlardan biri. Özel bir insan değildi. Özel bir insan olsaydı biz bilirdik. O dönem basına yansımıştı. Futbolcuların, ünlü insanların çevresindeki insanlar gibi biriydi, özel biri değildi. Filiz hanımın yeğeni \'10 yıl birlikte oldular\' diyor. Gülüyorum ben buna çünkü Şemsi Denizer 40 yaşında büyük grevi gerçekleştirdi. 48 yaşında vefat etti. Zaten arada 7-8 yıl var. 10 sene yoktu. Grev öncesinde de sadece bir sendikacıydı, ünlü değildi. Yani Filiz Aker gelmiş geçmiştir. Popüler diye öyle olmuştur. Bütün gazeteciler ağabeyimin peşindeydi. Bir de zenginlik hikayesi çıkardılar. Ben özel biri olmadığını biliyorum. \'Yoktur\' demiyorum. Gencecik yakışıklı adam o zamanlar. Beni söylenen sözler incitiyor. İnsanların incitici konuşmasını kınıyorum. Denizer önemli bir şahsiyet. \'Çantalar dolusu para getirdi\' iddiası da komik olmuş bence. Belki ihtiyaçlarını karşılamıştır. Şimdi aileyi incitmek istemiyorum. Ortada bir vefat olayı var\" dedi.