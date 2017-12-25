(Görüntülü Haber) Şemdinli'den art arda acı haber: 3 asker şehit (2)

KAZA AÇIKLAMASI



Dün akşam saatlerinde el bombasının kazaen patlaması sonucu şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri açıklama yaptı. Kazanın Irak kuzeyi Batin Tepe üs bölgesinde meydana geldiği belirtilerek şöyle denildi:



\"24 Aralık 2017 tarihinde Irak kuzeyi Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının kazaen patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.\"