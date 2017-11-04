T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Şemdinli'de trafik kazasında şehit olan Yüzbaşı Bilen'in baba evinde yas

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde şehit olan 2 güvenlik korucusu için düzenlenen cenaze töreninden dönerken geçirdiği trafik kazasında şehit olan Yüzbaşı 26 yaşındaki Burak Bilen'in, Bolu'daki baba evine ateş düştü

04 Kasım 2017 16:28

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'nde şehit olan 2 güvenlik korucusu için düzenlenen cenaze töreninden dönerken geçirdiği trafik kazasında şehit olan Yüzbaşı 26 yaşındaki Burak Bilen\'in, Bolu\'daki baba evine ateş düştü.

Kaza, Şemdinli\'de dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Kazada 34\'üncü Hudut Tugay Komutanlığı\'nda Merkez Komutanı Yüzbaşı Burak Bilen, şehit oldu, 2 uzman çavuş yaralandı. Acı haberi Bolu Valisi Aydın Baruş, dün gece şehit Yüzbaşı Bilen\'in Yaşamkent Mahallesi\'nde oturan annesi Nurhayat ve babası Yakup Bilen çiftine acı haberi verdi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı.

Sabah da Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, şehidin anne ve babasına taziye ziyaretinde bulundu. Milletvekili Ercoşkun, \"Şemdinli’de gerçekleşen terör saldırısında 6 askerimiz ve 2 korucumuz şehit olmuştu. Bu şehitlerimizle ilgili bölgede yapılan törenlere katılan Bolulu hemşehrimiz, kardeşimiz, aslanımız dönüşte gerçekleşen bir trafik kazası neticesinde şehit olmuştur. Ülkemizin, Bolumuzun başı sağolsun\" dedi. Bolu Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada,

\"Hakkari Şemdinli ilçesinde görevden dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu Bolu Ulumescit Köyü nüfusuna kayıtlı Yüzbaşı Burak Bilen şehit olmuştur\" denildi. 

Kardeşi Türk Hava Yolları\'nda pilot olan 13 yıllık asker Yüzbaşı Burak Bilen\'in cenazesi bugün ikindide kılınacak namaz ardından toprağa verilecek.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHA HAKKARİYüzbaşıBurak Bilen BoluKazaKazadaTugay Komutanlığı Merkez Komutanı Yüzbaşı Burak BilenAcıValisi Aydın BaruşYüzbaşı Bilen MahallesiNurhayatYakup BilenTürkSabahAk Parti Bolu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24