(Görüntülü Haber) Şemdinli'de intihar eden binbaşı, Eskişehir'de toprağa verildi

Hakan TÜRKTAN/SEYİTGAZİ (Eskişehir), (DHA) - HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde yaşamına son veren Piyade Binbaşı İsmail Can (38), memleketi Eskişehir\'in Seyitgazi ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şemdinli 34\'üncü Hudut Tugayı\'na bağlı merkezde konuşlu 3\'üncü Dağ Komando Tabur Komutanlığı\'nda görevli Piyade Binbaşı Can, dün, kaldığı misafirhanede bilinmeyen nedenle tabancasıyla kalbine ateş ederek yaşamına son verdi. 8 yıllık evli ve 1 çocuk babası olan Binbaşı Can\'ın cenazesi, Eskişehir\'in Seyitgazi ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi\'ne getirildi. Öğle namazının ardından köy meydanında düzenlenen cenaze törenine Binbaşı Can\'ın babası Nazım Can ve yakınları, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ile çok sayıda Eskişehirli katıldı. Kılınan cenaze namazından sonra Binbaşı Can\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda taşındı. Piyade Binbaşı Can, götürüldüğü Fevziye Mahallesi\'ndeki mezarlıkta gözyaşları içinde toprağa verildi.