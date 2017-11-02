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(Görüntülü Haber) Şemdinli'de 6'sı asker 8 şehit (3)

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI Genelkurmay Başkanlığı, Şemdinli'deki acı olayla ilgili açıklama yaparken, 1'i ağır 2 askerin de yaralandığını açıkladı

02 Kasım 2017 14:25

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI\'NIN AÇIKLAMASI Genelkurmay Başkanlığı, Şemdinli\'deki acı olayla ilgili açıklama yaparken, 1\'i ağır 2 askerin de yaralandığını açıkladı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: \"2 Kasım 2017 Perşembe günü Hakkari ili Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin tespit edilmesi sonucunda meydana gelen çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız ile 2 güvenlik korucumuz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Çıkan çatışmada 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlara devam edilmektedir.\"

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