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Spor

(Görüntülü Haber) Selvi Boylum Al Yazmalım, spor müsabakasına konu oldu

Murat ÇAKIR / İSTANBUL, (DHA) Türkiye'nin en fizikli kadını Işıl Aktan, unutulmaz film müziği ile sahneye çıktı Türk sinemasının baş yapıtlarından Selvi Boylum Al Yazmalım'ın film müziği bu kez bir spor müsabakasına konu oldu

18 Eylül 2017 19:37

Murat ÇAKIR / İSTANBUL, (DHA) Türkiye\'nin en fizikli kadını Işıl Aktan, unutulmaz film müziği ile sahneye çıktı Türk sinemasının baş yapıtlarından Selvi Boylum Al Yazmalım\'ın film müziği bu kez bir spor müsabakasına konu oldu. Cahit Berkay\'ın unutulmaz film müziği ile podyuma çıkan Işıl Aktan, Türkiye Fizik Şampiyonluğu\'nu kazandı. Kırgız yazar Cengiz Aytmatov\'un ölümsüz eseri Selvi Boylum Al Yazmalım\'da Kadir İnanır ve Türkan Şoray\'ın oyunculukları halen hafızalarda yer alırken, İstanbul\'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Seçmeleri\'nde, sporcu Işıl Aktan müzisyen Cahit Berkay\'ın film müziğiyle sahneye çıktı. Vücut geliştirme ve fitness müsabakalarında Türkçe müzik kullanarak etnik değerlere sahip çıkılması adına bir ilke de imza atan Işıl Aktan\'ın koreografisi büyük beğeni topladı. Işıl Aktan, TRT İstanbul Müdürlüğü\'nde halen prodüktörlük yapıyor. 2011\'den bu yana defalarca vücut şampiyonu olarak Milli Takım\'da yer alan sporcu, dünya müsabakalarına Al Yazmalım\'ın film müziği ile katılmak istiyor. Sporcu, bunun için öncelikle müziğin bestecisi Cahit Berkay\'dan gerekli izini bekliyor.

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