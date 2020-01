(Görüntülü Haber) Selda Bağcan'dan gençlere 3 öneri

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde konser veren Selda Bağcan, gençlere önerilerde bulunurken, \"Asla sigara içmedim, içmem. Asitli içkiler, kola, soda, gazoz bira falan içemem. Çok dikkat ederim. Ayrıca uyku çok önemli\" dedi. Zeytinli Rock Festivali\'ne katılan Selda Bağcan, yaşam tarzı ve sanat dünyasındaki nesilden nesle koruduğu zirvedeki yaşamı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gençler tarafından dakikalarca sloganlar atılan, festivalde parçaları tekrar tekrar istenen Bağcan, mesleğini çok ciddiye aldığını ve yaşam tarzına da son derece dikkat ettiğini söyledi. Kendisinin her zaman örnek bir yapıda olmaya çalıştığını ifade eden Bağcan, \"Mesleğime ciddiyetle sarılıyorum. Hayata karşı dürüst olmak bir de ses tabi ki. Sesin güzelliği, tınısı ve tarzımın büyük önemi var. Neticede etnik müzik yapıyoruz. Rock tarzında olduğu içinde bütün dünya dinlemeye başladı. İyi ki geçmişte Anadolu folk rock dediğimiz müzik tarzını yapmışız. Şimdi gençlerimiz büyük bir zevkle dinliyor. Buraya 200 bin kişi bekleniyor\" dedi. Ses ve yaşam tarzına dikkat ettiğini belirten Bağcan, sigara ve asitli içeceklerden uzak durduğunu belirtti. Yeni albümü ile ilgili de bilgi vere Bağcan, şunları söyledi: \"46 yıllık sanat geçmişim var. Hadi diyelim 40 yıl olsun. Her 10 yılda bir jenerasyon, nesil değiştiği için her 10 senede bir anne ve babalar tarafından, toplum tarafından parçalar yeni nesle aktarılıyor. Uzun süren yasaklı dönemler var fakat türkü söylediğim için ayakta kalabildim. Bir de gerçekten ben mesleğime çok ciddi eğildim. Mesela sesime çok dikkat ettim. Asla sigara içmedim, içmem. Asitli içkiler, kola, soda, gazoz, bira falan içmem. Çok dikkat ederim. Ayrıca uyku çok önemli. Gece kulüplerine falan gitmem, gidemem. Sabaha kadar oturamam. Düzgün bir hayatımız var. 25 yıldır bir plak şirketim var. Kendi albümlerimi yayınlıyorum. Bu da tabii iş ciddiyeti gerektiriyor. Yani suyun başını tutmuş vaziyetteyiz yapımcı olarak. Bu çok önemli. İstediğiniz gibi kendinizi tanıtabiliyorsunuz. İstediğiniz albümü yapıyorsunuz. Şimdi mesela remix yaptık. Yurt dışından DJ\'ler benim şarkılarımı remix\'lemişler. Çok ses getireceğini düşünüyorum. İlk baskı bir günde tükendi. Bundan sonra yeni baskılara başlayacağız. Yeni remix albümden çok umutluyum.\"