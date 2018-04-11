(Görüntülü Haber) 'Şelale elimizden alınmaya çalışılıyor'

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),(DHA) MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediyeye tahsis edilen Manavgat Şelalesi\'nin mahkeme kararıyla ellerinden alınmaya çalışıldığını söyledi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Side Ek Hizmet Binası\'nda CHP\'li Manavgat Belediyesi meclisi üyeleri ve birim müdürlerinin de katıldığı basın toplantısı düzenledi. Toplantıda geçen pazartesi günü Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve İlçe Başkanı Hasan Öz\'ün kendisine yönelik eleştirilere ve iddialara yanıt veren Başkan Sözen, açıklamada ifade edilen \'yalan\' ifadesinin siyasi nezakete sığmadığını, kendisinin \'yalan\' tabiri yerine \'yanlış bilgi\' dediğini, bu açıdan her iki ismi de siyasi nezakete davet ettiğini söyledi. Türkbeleni projesinin açılışına katıldığını ve konuşma yaptığını belirten Sözen, kendisinin o zaman 14 bin metrekarelik beton bloktan haberinin olmadığını kaydetti. Türkbeleni\'nde beton yapılaşmaya karşı olduğunu aktaran Sözen, Büyükşehir Belediye meclisinde konunun sadece SİT alanının imar uygulamasında gündeme geldiğini, asıl projenin Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapıldığını aktardı. Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Öz\'ün siyaset ve yerel yönetim tecrübesinin olmadığını belirten Sözen, \"Ben bu işe başladığımda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nde gittim staj yaptım. Bu ayıp bir şey değil. Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Öz de gelsin Manavgat Belediyesi\'nde staj yapsın. Ona kapımız açık\" dedi. \'YARDIM İSTEDİK\' Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın\'ın aslen Manavgatlı olmasına rağmen bugüne kadar hiç Manavgat\'a gelmediğini ve ilçede yaşanan sorunlara kayıtsız kaldığını savunan Başkan Sözen, milletvekili Aydın\'dan Manavgat Şelalesi\'nin devri konusunda yardım istediğini de anlattı. \'BAKAN ÇAVUŞOĞLU DIŞINDA KİMSE YARDIM ETMEDİ\' Manavgat Şelalesi\'yle ilgili belediye olarak çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve kendilerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu haricinde kimsenin yardım etmeye yanaşmadığını belirten Başkan Sözen, \"Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bütün samimiyetiyle mücadele vermiştir. Buranın Manavgat Belediyesi\'nde kalması gerektiğini ifade etmiştir. Ona rağmen bir Manavgat Belediyesi olarak şelaleyi alamadık. Devam eden Maliye Bakanlığı\'ndan, Turizm Bakanlığı\'ndan üst hakkımız olmasına rağmen, müktesep haklarımız iki bakanlıkta devam etmesine rağmen mahkeme kararıyla elimizden alınmaya çalışıyor. Bilirkişi raporları, şunlar, bunlar hala mücadele ediyoruz. Ama oranın Manavgat Belediyesi\'ne ait olduğu inancıyla korkmadan gittik oraya dev bir yatırım yaptık. Yeni bir çehreye kavuştu. Yerine göre iyi sezonda 4- 5 milyon turistin geldiği bir yer. Turizmin nefis noktalarından bir tanesi\" diye konuştu. Bu olaylar yaşanırken orman mühendisi olan ve Orman Genel Müdürlüğü\'nde önemli mevkilerde görev yapan milletvekili İbrahim Aydın\'dan da yardım istediğini aktaran Başkan Sözen, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Sayın vekilim orman kökenli olduğunuzu bildiğim için sizden destek istedim şelaleyle ilgili. Manavgat halkı adına destek istedim, kendi adıma değil. \'Manavgat halkı böyle istiyor, burası Manavgat Belediyesi\'nde kalması lazım sayın vekilim desteğine ihtiyacım var\' dedim. Bana ne dedin sayın vekilim, \'Ya, ben o işlere karışmam, Büyükşehir Belediye Başkanına git\' dedin. Bana adres gösterdiğin yer mülkün sahibi değil. Mülkün sahibi Orman ve Su İşleri Bakanlığı, mülkün sahibi Kültür ve Turizm Bakanlığı, üst hakkı kurgulayan Maliye Bakanlığı. Sen bana adres olarak büyükşehri gösterdin, bana hiç destek bile olmadın. Bu Manavgat\'ın konusu değil midir?\"