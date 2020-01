(Görüntülü Haber) Selahattin Demirtaş'ın "Davutoğlu'na hakaret"ten yargılandığı dava

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) - HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu\'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme, Demirtaş hakkında aynı konuşma nedeniyle Diyarbakır\'da dava açıldığı gerekçesiyle davanın Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dosya ile birleştirilmesine karar verdi. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen üçüncü celseye, Selahattin Demirtaş katılmadı. Demirtaş\'ı çok sayıda avukat temsil ederken; müşteki Ahmet Davutoğlu\'nu da avukatı temsil etti. Duruşmayı HDP Milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Pervin Buldan ile birlikte çok sayıda kişi izledi. DEMİRTAŞ DURUŞMAYA KATILMADI Halen başka suçtan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunduğunu Selahattin Demirtaş ile Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kurulmak istendi. Ancak Demirtaş\'ın, SEGBİS ile duruşmaya katılmak istemediğini belirttiği ve bu yönde dilekçe verdiği tutanağa geçirildi. AVUKATLARI DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP ETTİ Demirtaş\'ın avukatlarından Ercan Kanar, mahkemeye ulaşan cevap yazılarına göre sözkonusu konuşmanın yapıldığı yerin Diyarbakır Havalimanı\'nda gerçekleşmiş olabileceğinin bildirildiğini ifade ederek aynı konuşma nedeniyle Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde başka bir dava olduğunu belirtti. Avukat Kanar, \" Aynı sözlerden iki ayrı dava olamaz. Bu açıdan derhal düşürülmesini talep ediyoruz\" dedi. Sanık Demirtaş\'ın avukatlarından Yıldız İmrek ise \"Olmayan bir fiilden dolayı bir iddianame hazırlanmış. Bu şekilde bir iddianame tanzimi yerinde değildir. Bundan kaynaklı düşme kararı verilmesi gerekir. Bu konuşma her nerede olursa olsun siyasetçilerin eleştirilerini içeren bir konuşmadır. Bu da yasama dokunulmazlığını içeriyor. Bundan kaynaklı derhal düşürülmelidir. Aksi takdirde yetkisizlik kararı verilerek Diyarbakır\'a gönderilmesi gerekiyor\" diye konuştu. DİYARBAKIR\'DAKİ DAVA İLE BİRLEŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ Hakim Bekir Nabi Çelen, düşme kararı verilmesini gerektirecek herhangi bir yasal neden bulunmadığından bu talebi reddetti. Hakim, sanık hakkında İstanbul\'daki havalimanında söz konusu konuşmayı yaptığı iddiasıyla dava açıldığını belirterek İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü\'nden gelen cevabi yazıda, basın açıklamasının Diyarbakır Havaalanı\'nda kayda alınmış olabileceğinin bildirildiğini belirtti. Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde de aynı sözlerden dolayı dava açıldığını belirten hakim, her iki dava arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu ve suç yeri itibariyle davaların Diyarbakır\'daki dava ile birleştirilmesine karar verdi. İDDİANAME İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, Selahattin Demirtaş\'ın 7 Eylül 2015\'te Hakkari\'ye gitmek üzere İstanbul\'daki havalimanında açıklama yaparak eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkındaki sözleri nedeniyle alenen hakaret ettiği iddia ediliyordu. Demirtaş\'ın 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep ediliyordu. DURUŞMA SONRASINDA AÇIKLAMA YAPILDI Duruşmanın ardından HDP Milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Pervin Buldan, Erol Dora ve partinin İstanbul il örgütü üyelerinin de bulunduğu grup, adliye önünde toplanarak \"SEGBİS çöpe, Demirtaş duruşmaya\" yazılı pankart açtı. \"386 GÜNDÜR TEK BİR DURUŞMAYA ÇIKMAMIŞTIR\" Grup adına HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu yaptığı basın açıklamasında, \"Şu an da burada eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş\'ın olması, gereken açıklamayı da onun yapması gerekirdi. Aslında hakkında bu tür davaların açılmaması gerekirdi. İstanbul Atatürk Havalimanı\'nda Selahattin Demirtaş\'ın yaptığı bir açıklama iddiasıyla açılan bu dava tamamen gereksiz ve gerekçesiz bir dava. Aslında İstanbul\'da değil Diyarbakır Havalimanı\'nda yapmış olduğu bir açıklamadan doğan bir dava. Ortada bir suç yokken suç üretmeye çalışmaktan ibaret olan bir davadır. Dolaysıyla ortada bir dava yoktur. Ama Selahattin Demirtaş konuşturmamalıdır ya, yargılanmalıdır ya, konuşursa insanlar etkilenir ya bu yüzden Selahattin Demirtaş hakkında onlarca böyle saçmalıklarla dava açılmak zorundadır. O yüzden Demirtaş 386 gündür cezaevindedir. Ve 386 gündür tek bir duruşmaya çıkmamıştır\" dedi. Demirtaş\'ın farklı gerekçelerle duruşmalara çıkarılmadığını öne süren Kerestecioğlu, \"Bugün Edirne Valiliği yaptığı açıklamada Selahattin Demirtaş\'ın çevresinin çok geniş olduğunu söylemiş. Evet eş genel başkanımız muhiti geniş bir insan. Sevilen bir insan. Eş genel başkanımız milyonlarca insandan oy almış öyle seçilmiş bir insan\" ifadesini kulandı. \"OLMASI GEREKEN EŞ GENEL BAŞKANIMIZIN ÖZGÜR KALMASIDIR\" Yargının kullanıldığı bir dönemden geçildiğini dile getiren Kerestecioğlu, \"Bu durumdan bir hukukçu olarak çok ciddi bir üzüntü duyuyorum. Şu dönemde yapılan bütün yargılamalar hukuki değil. Siyasidir. Olması gereken eş genel başkanımızın özgür kalmasıdır\" diye konuştu.