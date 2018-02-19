(Görüntülü Haber) Sel şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, nöbet değişimine giden askerlerin içinde bulunduğu zırhlı personel taşıyıcının dereye kapılıp, devrilmesiyle kaybolan ve yaklaşık 13 saatlik çalışma sonrası çamura saplanmış halde cenazeleri bulunan şehit 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı. Olay, dün saat 05.30 sıralarında, Suriye sınırındaki Akçakale- Ceylanpınar yolunda bulunan Koçar Deresi\'nde meydana geldi. Nöbet değişimi için 2\'nci Hudut Tabur Komutanlığı\'na bağlı 4’üncü Bölük\'ten Yeşiltepe Karakolu\'na giden 4 askerin içinde bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, sağanak nedeniyle taşan derenin suyuna kapılıp, devrildi. Askerlerden 2\'si, devrilen askeri araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, diğer 2\'si ise sel sularına kapılarak, kayboldu. Kayıp askerlerin bulunması için bölgeye AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleriyle İl Emniyet Müdürlüğü su altı dalgıç ekibi sevk edildi. Ekiplerin iş makinelerini de kullanarak, yaptığı çalışmalar ile farklı noktalarda açılan kanallarla deredeki su seviyesi düşürülüp, 7 tonluk zırhlı aracın yeri tespit edildi. Bunun üzerine dereye uzanan alanı toprakla doldurarak, yol yapmaya çalışan ekipler, zırhlı aracı bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerindeki su seviyesinin çekilmesinin ardından şehit askerlerin cenazeleri, Suriye sınırına yakın bölgede bulundu. Akçakale Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırılan şehit cenazelerinin kimlik tespiti yapıldı. Sel sularına kapılarak, şehit olan sözleşmeli erler Esat Ertaş ile Cuma Ali Akçal için GAP Havalimanı\'nda tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Jandarma Alay Komutanı Albay Nuri Öztürk, Başsavcı Sadi Doğan, bürokratlar, şehitlerin yakınları ve askeri personel katıldı. Havalimanında yapılan törenin ardından şehit askerlerden Cuma Ali Akçal\'ın cenazesi, Kahramanmaraş\'ın Göksun ilçesine; Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş\'ın cenazesi ise Konya\'nın Doğanhisar ilçesine İl Müftüsü İhsan Açık tarafından okunan dualarla uğurlandı.