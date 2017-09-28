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(Görüntülü Haber) Sel İSKİ'nin kapattığı 4 metrelik çukuru geri açtı

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur su baskınlarına ve yol çökmelerine neden oldu

28 Eylül 2017 12:44

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA İstanbul\'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur su baskınlarına ve yol çökmelerine neden oldu. Etkili yağmur Sarıyer Nuri Paşa Caddesi üzerinde devam eden altyapı çalışmalarını da etkiledi. Yoldan akan sular nedeniyle cadde dereye döndü. Yaşanan hasar gündüz ortaya çıktı. Altyapı nedeniyle döşenen borular ortaya çıkarken kapatılan 4 metrelik çukur yeniden açıldı. Vatandaşlar yoldan yürümekte güçlük çekti. Mahalle sakini Durcan Alver, \"Dün akşam yağan etkili yağmur nedeniyle ekiplerin döşediği borular söküldü.Her şey ortaya çıktı. Bütün emek boşa gitti. Çalışan arkadaşların emeğine üzüldüm. Burası asfaltlansa böyle olmazdı\" dedi. Belediye ekipleri yollardaki çamurları temizledi. Sakıp Sabancı Caddesi üzerindeki atık su boruları temizlenerek çamurlar kaldırıldı.

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