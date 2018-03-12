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(Görüntülü Haber) 'ŞEHRİM 2023' projesi Bursa'da başladı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - AK Parti’nin her şehrin kendine özgü 2023 hedeflerini ve vizyon planlarını ortaya koymayı amaçlayan ‘Şehrim 2023’ projesi Bursa’da başladı

12 Mart 2018 19:31

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - AK Parti’nin her şehrin kendine özgü 2023 hedeflerini ve vizyon planlarını ortaya koymayı amaçlayan ‘Şehrim 2023’ projesi Bursa’da başladı. Kent Meydanı’nda park eden otobüs önündeki standlarda vatandaşlar, anket formlarına önümüzdeki yıllarda nasıl bir Bursa görmek istediğini yazarken, AK Parti Bursa Ayhan Salman ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da açıklamalarda bulundu. 81 ili gezecek olan otobüslerin ilk durağının Bursa olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “AK Parti ilklerin partisi, bugün bir ilki daha yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaarslan’ın önderliğinde başlayan buluşmaların ilkinin Bursa’da gerçekleşmesini çok anlamlı buluyorum. Çünkü Bursa, payitath şehri, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı renkli bir çiçek bahçesi gibi. Yeşil Bursamızı daha iyi yarınlara taşımak hep beraber ortaya koyacağımız vizyonla ortaya çıkacak. İnşallah bu süreç Bursamız adına hayırlı olacak” dedi. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ise, Bursalıların hem otobüsün yanına gelerek yazılı bir şekilde düşüncelerini aktarabileceğini, hem de internet üzerinden Bursa’nın geleceğine dair hayallerini yazabileceklerini söyledi. “Bursa kadim bir şehir” diyen Salman, “Önümüzdeki süreçte 2023 ve 2053 vizyonunda da bu kimliğini devam ettirmesini, güzel ve yaşanabilir şehir olarak hayatını devam ettirmesini çok arzu ediyoruz. Bursalıların çevresel, kültürel ve şehircilik anlamında neleri hayal ettiğini önemsiyoruz. Önümüzdeki süreci planlarken ortak akıl ve istişare kültürünü çok önemsiyoruz, bu şehrin ileride daha güzel ve yaşanabilir olmasını çok istiyoruz” diye konuştu. Bugün Kent Meydanı’nda olacak ‘Şehrim 2023’ otobüsü, yarın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda, 14 Mart Çarşamba günü ise Nilüfer’de olacak. Ardından şehrin dinamikleri ve vatandaşların da katılacağı çalıştayla süreç rapor haline getirilecek.

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