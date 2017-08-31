T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Şehitlik buruk bayram

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Kartal Şehitliği her bayram olduğu gibi bu bayramda şehit yakınları ile dolup taştı

31 Ağustos 2017 21:52

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Kartal Şehitliği her bayram olduğu gibi bu bayramda şehit yakınları ile dolup taştı. Kimisi çocuğunun kimisi eşinin kimisi de babasının mezarı başında dua edip, gözyaşı döktü. 

Kurban Bayramı arifesinde şehit yakınları ve bazı vatandaşlar Kartal’daki Garnizon Şehitliği’ne giderek, şehitler için dua etti. Şehit yakınları, mezarların başında Kuran-ı Kerim okudu. Mezarların bakımını yapan ve mezar taşlarını yıkayan şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Bazı şehit yakınlarının mezarlar başında gözyaşı döktükleri görüldü.

Diğer bayramlarda olduğu gibi bu bayramı da buruk bir şekilde geçirdiklerini ifade eden şehit yakınları “Bayramlaşmaya geldik. Vatan sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Şehitlikte, mezarlarının bakımlarını yapan, su döken minikler de dikkat çekti. şehitler için konulan deftere duygularını yazdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cafer ZENGİNKAYSERİ DHAKAYSERİ KartalKimisiBayramıKartaldaki GarnizonKuranı KerimMezarlarınBazıDiğerVatan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24