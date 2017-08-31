(Görüntülü Haber) Şehitlik buruk bayram

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Kartal Şehitliği her bayram olduğu gibi bu bayramda şehit yakınları ile dolup taştı. Kimisi çocuğunun kimisi eşinin kimisi de babasının mezarı başında dua edip, gözyaşı döktü.



Kurban Bayramı arifesinde şehit yakınları ve bazı vatandaşlar Kartal’daki Garnizon Şehitliği’ne giderek, şehitler için dua etti. Şehit yakınları, mezarların başında Kuran-ı Kerim okudu. Mezarların bakımını yapan ve mezar taşlarını yıkayan şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Bazı şehit yakınlarının mezarlar başında gözyaşı döktükleri görüldü.



Diğer bayramlarda olduğu gibi bu bayramı da buruk bir şekilde geçirdiklerini ifade eden şehit yakınları “Bayramlaşmaya geldik. Vatan sağ olsun” ifadelerini kullandı.



Şehitlikte, mezarlarının bakımlarını yapan, su döken minikler de dikkat çekti. şehitler için konulan deftere duygularını yazdı.