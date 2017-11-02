(Görüntülü Haber) Şehitlerin adları sınıflara verildi, törene katılanlar ağladı

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler İlçesi Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu düzenlediği \'Şehidime Vefa\' adlı programda, şehitlerin ismini sınıflara verdi. Efeler İlçesi\'ndeki Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu\'nda düzenlenen \'Şehidime Vefa\' adlı programda duygusal anlar yaşandı. 15 Temmuz\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı korumaya çalışırken şehit düşen polis memuru Nedim Cengiz\'in anne ve babası, 1987 yılında Şırnak\'ta görev yaparken şehit olan Şenol Akar\'ın anne ve babası, 2016 yılında Diyarbakır Sur\'da şehit olan Uzman Çavuş Tolga Sağlam\'ın eşi, 2016 yılında Mardin\'de şehit olan Jandarma er Orkun Alp Arslan\'ın ailesi ile Ocak 2017\'de İzmir\'de şehit olan polis memuru Fethi Sekin\'in ablası da programa katıldı. Sınıfları adları verilen şehitlerden Denizli\'de Mayıs 2017\'de suikast girişimi sonrasında hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper\'in yakını ise etkinliğe katılmadı Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrencisi Tülin Kaya ve arkadaşları, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu tişört giydi. Tülin Kaya, şehitlerin isimleri okunurken, gözyaşlarına hakim olamadı ve törende duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Okul Müdürü Abdullah Özcan Kardeş, bayrak uğruna canını veren tüm şehitleri rahmetle andıklarını ifade ederek, \"Kınalı Hasan\'ların, Şerife bacıların, Ömer Halis Demir\'lerin ve dahası olan binlerce şehidimizin sarsılmaz imanları ve eşsiz cesaretleriyle bizlere bıraktığı bu vatana sahip çıkarak onları okul olarak yapacağımız her etkinlikte anacağız\" dedi. \"ACILARIN SONA ERECEĞİNE İNANIYORUM\" Şehit Uzman Çavuş Tolga Sağlam\'ın eşi Cansu Sağlam ise şehit aileleri adına yaptığı duygulu konuşmasında, \"Ben bir özel eğitim öğretmeniyim. Şu an benim için çok zor. Eşimi ben Diyarbakır\'ın Sur ilçesinde bir okul operasyonundayken kaybettim. O yüzden eşimin isminin bir okulda yaşatılması çok değerlidir. Onun ismini duymak ve onun ismini görmek benim için büyük bir onurdur. Bütün şehit aileleri adına bu konuşmayı yapıyorum. Ülkemizin daha mutlu ve huzurlu günleri göreceğine inanıyorum. Bu acıların sona ereceğine inanıyorum. Bizim acılarımız bitmeyecek ama, gelecek nesillerin daha güzel bir yerde yaşayacağını umut ediyorum\" diye konuştu. SINIFLARA İSİMLERİNİ ELLERİYLE ASTILAR Program sonrasında şehit yakınları İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ile birlikte sınıflara şehitlerin isimlerini astı. Bu sırada da yine şehit yakınları şehitlerin isimlerini taşıyan öğrencilere sarılarak ağladı. Programda okul girişinde şehitler anısına yapılan ve isimleri ile fotoğrafları bulundurulan bir panonun açılışı yapıldı.