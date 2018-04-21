(Görüntülü Haber) Şehitler ve geçmişler anısına özel gece

Ramazan SARIKAYALI KUMLUCA(Antalya), (DHA)Antalya\'nın Kumluca ilçesinde şehitler ve geçmişler anısına düzenlenen gecede dualar okundu. Kumluca\'da bu yıl 19\'uncusu düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Kumluca İlçe Müftülüğü tarafından \'Şehitlere ve geçmişlerimize ithafen özel program\' düzenlendi. Kumluca Karatepe Stadı\'ndaki programa Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akşam namazını statta kılan katılımcılar namazın ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman, Şehitlerimizi unutmadığımızı ifade etmek ve onları anmak için bu geceyi düzenledik. Yüce Allah bizlere böyle bir vatanı verdiği için şükretmemiz, bu nimeti hiç unutmamamız gerekir. Bir de şehitlerimizi unutmamamız lazım. Şehitler vurulunca değil, unutulunca ölür. Biz nefes alalım diye nefessiz kalan yiğitlerimizi asla unutmamamız lazım dedi. Kuran tilavetinin ardından şiirler ve ilahilerin okunduğu programda Kumluca İmam Hatip Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri İstiklal Marşı\'nı okudu. Programın sonunda protokol üyeleri tarafından katılımcılara plaket verildi.