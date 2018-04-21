T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Şehitler ve geçmişler anısına özel gece

Ramazan SARIKAYALI KUMLUCA(Antalya), (DHA)Antalya'nın Kumluca ilçesinde şehitler ve geçmişler anısına düzenlenen gecede dualar okundu

21 Nisan 2018 14:35

Ramazan SARIKAYALI KUMLUCA(Antalya), (DHA)Antalya\'nın Kumluca ilçesinde şehitler ve geçmişler anısına düzenlenen gecede dualar okundu. Kumluca\'da bu yıl 19\'uncusu düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Kumluca İlçe Müftülüğü tarafından \'Şehitlere ve geçmişlerimize ithafen özel program\' düzenlendi. Kumluca Karatepe Stadı\'ndaki programa Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akşam namazını statta kılan katılımcılar namazın ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman, Şehitlerimizi unutmadığımızı ifade etmek ve onları anmak için bu geceyi düzenledik. Yüce Allah bizlere böyle bir vatanı verdiği için şükretmemiz, bu nimeti hiç unutmamamız gerekir. Bir de şehitlerimizi unutmamamız lazım. Şehitler vurulunca değil, unutulunca ölür. Biz nefes alalım diye nefessiz kalan yiğitlerimizi asla unutmamamız lazım dedi. Kuran tilavetinin ardından şiirler ve ilahilerin okunduğu programda Kumluca İmam Hatip Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri İstiklal Marşı\'nı okudu. Programın sonunda protokol üyeleri tarafından katılımcılara plaket verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan SARIKAYALI KUMLUCAAntalya DHAAntalya KumlucaKumlucaTarımSeracılık FestivaliMüftülüğüKumluca Karatepe StadıKaymakam Hakkı Uzun Belediye Başkanı HüsamettinCumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay Ak PartiBaşkanı Arif

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24