(Görüntülü Haber) Şehitler için mevlit okutuldu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR\'da Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin ve Jandarma Komando Er Göksel Tokat için mevlit okutuldu. Burdur\'a bağlı Güneyyayla Köyü\'nde düzenlenen mevlit programına Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Albay Hakan Tokçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı ile vatandaş katıldı. Şehitler için Kuran okundu. İl Müftüsü Hıdır Bayrak\'ın dua etmesinin ardından katılanlara yemek ikram edildi. Daha sonra geçen haziran ayında Mardin Dargeçit\'te şehit olan Hikmet Zengin ile 1984 yılında Şırnak\'ta şehit olan Göksel Tokat\'ın mezarları ziyaret edildi.