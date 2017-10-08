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(Görüntülü Haber) Şehit Yüzbaşı ile korucunun adı tünellere verildi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK- Cizre karayolunda yapımı süren tünel inşaatının güvenliğini sağlarken, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page'nin adı Başbakan Binali Yıldırım'ın tali

08 Ekim 2017 19:35

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK- Cizre karayolunda yapımı süren tünel inşaatının güvenliğini sağlarken, PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page\'nin adı Başbakan Binali Yıldırım\'ın talimatı ile tünellere verildi. Şehitlerin isimlerinin üzerinde yazıldığı tabelalar tünel girişine asıldı. Cudi Dağı\'nın altında geçen ve Şırnak-Cizre ile Şırnak-Silopi arasındaki mesafeyi kısaltacak Şırnak-Cizre karayolunda yapımı süren tünel inşaatının güvenliğini sağlarken, 2 Ekim\'de PKK\'lıların saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erddal ve güvenlik korucusu Dündar Page\'nin adı güvenliğini sağladıkları tünellere verildi. Başbakan Binali Yıldırım\'ın talimatı ile şehitler Erdal ve Page\'nin isimlerinin yazılı bulunduğu tabelalar, Cudi Dağı altından geçen tünellerin girişine asıldı.

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