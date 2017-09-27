(Görüntülü Haber) Şehit Uzman Çavuş, şehit düştüğü kentte toprağa verildi (2)

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Kocaköy İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar\'ın cenazesi, memleketi Diyarbakır\'da düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehidin asker üniforması giydirilen kızı 6 yaşındaki Hira Nur ile oğlu 3 yaşındaki Muhammed Üveys\'in babalarının fotoğraflarına bakarak tabut başına geçmeleri yürek dağladı. Şehidin eşi Mizgin Çağlar, \"Zaten istiyordun bak şehit oldun\" dedi. Cenazeye katılan kalabalık, \'Kahrolsun PKK\', \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganları attı. Kocaköy İlçesi Boyunlu Köyü bölgesindeki sürdürülen operasyon ardından İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Harun Yılmaz ile birlikte içinde bulunduğu araca PKK\'lı teröristlerin saldırı düzenlemesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar için tören düzenlendi. Şehit Çağlar\'ın cenazesi, merkez Sur İlçesi\'ndeki tarihi Ulu Camii\'ne getirildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin aldığı ilçede yüksek binalara keskin nişancı özel harekat timleri yerleştirildi. Buradaki cenaze namazına, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, askeri ve mülki amirler ve vatandaşlar katıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çağlar\'ın babası Mehmet, annesi Kamile, eşi Mizgin çocukları Hiranur ile Muhammed Üveys ve şehidin kardeşleri de camiye getirilirken, güçlükle ayakta duran eşi Mizgin Çağlar eşinin tabutuna doğru \"Sen şehit oldun aşkım. Şehit oldun işte. Zaten istiyordun bak şehit oldun. Şehidim, namusum, gururum, babam, ağabeyim, her şeyim\" diyerek seslendi. Acılı aileyi yakınları ile askerler teselli ederken, asker üniforması giydirilen şehidin 6 yaşındaki kızı Hira Nur ile 3 yaşındaki oğlu Muhammed Üveys\'in babalarının fotoğraflarına bakarak tabut başına geçmeleri yürek dağladı. Askerler ve cemaatin omuzunda tekbir getirilerek cami içerisinde alınan Çağlar için cenaze namazı kılındı. Ulu Camii\'de kılınan namaz ardından Çağlar\'ın cenazesi omuzlara alınırken \'Kahrolsun PKK\', \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\', \'Vatan sana canım feda\' sloganları atarak kortej aracına taşıdı. Kalabalık burada sloganlar atarak kortej eşliğinde Ulu Cami önünden Gazi Caddesi\'nin bitimine kadar yürüdü. Şehidin cenazesinin mezarlığa götürülüşü sırasında temizlik görevlileri de selama durdu. Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar\'ın cenazesi daha sonra Diyarbakır Şehitliği\'ne getirilerek burada askeri tören düzenlendi. Protokol ve yakınlarının da hazır bulunduğu törende şehit Çağlar\'ın öz geçmişi okundu. Çağlar\'ın 2009 yılında mesleğe başladığı belirtilirken, 14 Temmuz 2016\'da Kocaköy İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı emrinde göreve başladığı ifade edildi. Şehit Uzman Çavuş Çağlar için okunan dualar sırasında küçük kızı Hira Nur\'un tabut başına gelerek bakması yürek dağladı. Okunan duaların ardından şehit Hatip Çağlar\'ın cenazesi ailesinin isteği üzerine Diyarbakır Şehitliği\'nde toprağa verildi. 36 yıl sonra ilk kez bir şehit cenazesi Diyarbakır şehitliğine defnedilirken, mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu. Saygı atışının ardından tören sona ererken, Vali Hasan Basri Güzeloğlu şehidin eşi Mizgin Çağlar ile babası Mehmet Çağlar\'a Türk bayrağını verdi. Bayrağı öpen şehidin Babası Mehmet Çağlar, \"Allah\'ıma binlerce şükürler olsun, Vatanımız milletimizi sağ olsun, Allah zalimlere fırsat vermesin\" dedi.