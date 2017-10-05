(Görüntülü Haber) Şehit Uzman Çavuş Ömer Doğan, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'ne bağlı Esendere Beldesi\'nde, PKK\'lı teröristlerin daha önceden yola döşediği el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit düşen 4 askerden 45 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan\'ın cenazesi, memleketi Karaman\'da 6 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan\'ın cenazesi dün gece yarası memleketi Karaman\'a getirilerek Devlet Hastanesi morguna kondu. Ardından bugün helallik alınmak için Kazım Karabekir Mahallesi\'ndeki baba evine getirilip baba evinin bahçesine kondu. Şehidin naaşının başına gelen annesi Ayşe, eşi Fadime, kızları 17 yaşındaki Hatice Kübra ve 12 yaşındaki Ayşe Nisa, tabuta sarılıp gözyaşları döktü. Eşi Fadime Doğan, şehit eşinin fotoğrafını alıp sarıldı. Daha sonra babasının fotoğrafına ve tabutuna sarılan Hatice Kübra, fenalaşınca yakındaki kadın polis ve astsubay müdahale etti. Daha sonra Hatice Kübra, sağlık görevlisi eşliğinde eve alındı. Şehit Doğan\'ın cenazesi alınan helalliğin ardından dualarla dini ve askeri törenin yapılacağı Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'na getirildi. Ailesi de kadın polis ve askerler eşliğinde ören alınan geldi. Ayşe Nisa, tabutun başına gelip babasının fotoğrafını öptükten sonra uzun süre babasının tabutuna bakıp, kendileri için ayrılan yere geçti. Şehit Doğan\'ın yeğeni 7 yaşındaki Eray Tanrıverdi de, tabutun başın uzun süre ayrılmadı. Tören alanına gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, aileye baş sağlığı diledi. Törene Bakan Ahmet Demircan, Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Ak Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker, Recep Konuk, Eğirdir Jandarma Komando Okulu Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Garnizon Komutanı Albay Yurdakul Türkmen, ailesi, yakınları ve yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Tören sırasında kalabalığın arasından bir kişi, \'\'Bu ne? Her zaman şehit geliyor. Dün bir şehidimizi daha uğurladık. Yeter artık bu kadar da olmaz\'\' diye tepki gösterdi. Bu sırada yanına gelen polisler, sakinleştirip ağzını kapatmak istedi. Ancak tepkisini sürdürürken, \'\'Benim askerimin, polisimin, Suriyeli kadar değer yok. Her zaman bu vatan evlatları şehit oluyor\" dedi. Polislerin tepki gösteren kişiyi alandan uzaklaştırdı. Ancak alandan uzaklaştırılırken de, benzer ifadeler kullandı.. Tören sırasında fenalaşan Hatice Kübra ise ambulansa götürüldü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan\'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karaman Garnizon Şehitliği\'ne defnedildi. Karaman\'da dün de Diyarbakır\'ın Silvan İlçesi\'nde geçen salı günü PKK\'lı teröristin silahlı saldırısında şehit olan 21 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca için cenaze töreni yapılmıştı.