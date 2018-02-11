(Görüntülü Haber) Şehit uzman çavuş Koray Karaca için baba evi önünde helallik alındı

Erhan TEKTEN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL, (DHA) AFRİN\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca\'nın Türk bayrağına sarılı tabutu Kartal\'daki baba evine getirildi. Şehidin anne ve babası ile akrabaları gözyaşları içinde cenaze aracını karşıladı. Şehidin babası Ramazan, annesi Fadime Karaca ve yakınları tabut başında gözyaşı döktü. Anne Karaca tabut başında ağıt yaktı. Şehidin cenazesi helallik alınmasının ardından, Pendik\'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi\'ne götürüldü. Şehit Uzman Çavuş Karaca için ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek.