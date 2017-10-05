(Görüntülü Haber) Şehit Uzman Çavuş Gökhan Topal gözyaşlarıyla uğurlandı

Mustafa TURAPOĞLU-Müfit ONBAŞI/ORTA(Çankırı),(DHA)-HAKKARİ Yüksekova\'da askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının PKK\'lı teröristlerce patlatılması sonucu şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Çavuş Gökhan Topal, memleketi Çankırı\'nın Orta İlçesi’nde gözyaşları içerisinde 2 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Topal\'ın cenazesi, Orta İlçesi Devlet Hastanesi morgundan alınarak törenin düzenleneceği Özlü Köyü\'ne getirildi. Konvoy halinde getirilen cenazeyi, köy girişinde yüzlerce kişi Türk bayrakları ile karşıladı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, daha sonra helallik alınması için baba ocağına götürüldü. Cenazenin getirilişi sırada evin önünde toplanan çok sayıda kişiden bazılarının gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Bu sırada acılı anne Fatma, baba Akif ile şehidin kız kardeşi Hilal, erkek kardeşleri Hüseyin, Özkan ve Tuncay Topal, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Fatma Topal, uzun süre şehit oğlunun tabutuna dokunarak ağıtlar yaktı. YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ KATILDI Cenaze daha sonra törenin düzenleneceği köy meydanına getirildi. Burada şehidin annesi Fatma Topal ve babası Akif Topal, tabutu bir kez daha okşadı. Acılı Topal çiftinin bu sırada metanetlerini korudukları görüldü. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Çankırı Valisi Hamdi Bilgi Aktaş, AK Parti Çankırı milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Hüseyin Filiz ile siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Ankara’nın Çubuk İlçe Müftüsü Muharrem Genç tarafından ikindi namazı sonrası köy meydanında kılınan cenaze namazı sonrası şehit Gökhan Topal, köy mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Bu arada şehit Topal\'ın köyün ilk şehidi olduğu ifade edildi