(Görüntülü Haber) Şehit Uzman Çavuş, düğünden 3 gün sonra göreve gitmiş

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- IRAK\'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş 26 yaşındaki İlhan Sezer\'in, Bolu\'nun Gerede İlçesi Nuhören Köyü\'ndeki baba evine ateş düştü. Şehit Sezer\'in, 1 hafta önce evlendiği ve düğünden 3 gün sonra göreve gittiği ortaya çıktı.



Kuzey Irak\'taki Zap bölgesinde PKK\'lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ve ardından çıkan çatışma şehit olan askerlerden Uzman Çavuş İlhan Sezer\'in Gerede İlçesi Nuhören köyünde oturan ailesine acı haberi Bolu Valisi Aydın Baruş, beraberindeki heyet ve sağlık ekibiyle birlik verdi. Vali Baruş, tek katlı sıvasız ve boyasız evin bahçesinde çalışan baba 65 yaşındaki İsmail Sezer\'e şehadet haberini iletti. Vali Baruş, büyük üzüntü yaşayan şehidin babasına sarılıp teselli etti. Ardından Vali ve beraberindeki kalabalıkla avluya girdiğini gören şehidin annesi Azime Sezer, gözyaşlarına boğuldu. \'Yavrum\' diyerek ağlayan ve sinir krizi geçiren anne Sezer\'e, sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin kardeşi 20 yaşındaki Kadir Sezer de acı haberle yıkıldı.



Bolu 2\'nci Komando Tugay Komutanlığı\'nda görev yapan aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan\'ın kuzeni olan İlhan Sezer\'in, geçen 8 Ekim\'de Derya Sezer ile evlendiği ve düğünden 3 gün sonra göreve gittiği ortaya çıktı. Şehidin bir arkadaşı, \"İlhan, düğün için izin alıp gelmişti. Düğünden 3 gün sonra tekrar göreve dönmek zorunda kaldı. Giderken, \'Daha yeni evlendin, nereye gidiyorsun?\' diye sorduk. \'Ortalık karışık olduğu için izin vermiyorlar, göreve çağırıyorlar\' diyerek gitti\" diye konuştu.



Şehit İlhan Sezer\'in, sosyal paylaşım sitesi Facebook sayfasında, \"Şehit mi düştün asker? Cennet koktu da her yer\" diye yazdığı görüldü. Şehidin cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.