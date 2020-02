(Görüntülü Haber) Şehit Sefa Altınsoy Z kütüphanesi açıldı

Cihan KAYA KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA) MUĞLA İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirilğiyle Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu\'na yaptırılan Şehit Polis Memuru Sefa Altınsoy\'un adını taşıyan Z Kütüphane törenle hizmete açıldı. Şehit Sefa Altınsoy Z Kütüphane\'nin açılışı için düzenlenen törene Muğla Valisi Esengül Civelek, Şehit Polis Memuru Sefa Altınsoy\'un yakınları, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, AK Parti Köyceğiz İlçe Başkanı Şahan Şahan\'ın da aralarında bulunduğu daire amirleri, eğitimciler ve şehit yakınları ve gaziler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek, Çağımız bilgi, öğrenme çağı. İçerisine bulunduğumuz bilgi çağının gereklerini, gerektirdiklerini uygun bir şekilde tasarlanan, içinde bilgisayarları, internet hizmeti ve zenginleştirilmiş kitap varlığı olan, aynı zamanda da konforlu ve rahat bir ortam sunan Z Kütüphane öğrencilerimiz tarafından büyük ilgi görmektedir. Dolayısı ile tüm ülkede, tüm okullarda Z Kütüphane\'nin oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Z Kütüphane\'de öğrencilerimiz bilgiye daha kolay ulaşacaklar, bilgi, birikim ve becerilerini geliştirecekler, derinleştirecekler. Aynı zaman Z Kütüphane okuma alışkanlığı kültürü kazandıracak, öğrencilerimizin okumaya ilgilerini artıracaktır. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimize Z Kütüphane\'de verimli, başarılı aynı zamanda da zeka oyunları oynanabileceği için keyifli bir zaman geçirmelerini diliyorum dedi. Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya. Emniyet Genel Müdürlüğümüz\'ün 81 ilimizde gerçekleştirdiği, etkinlik kapsamında Köyceğiz\'deki İmam Hatip Ortaoku\'nda Z Kütüphanesi oluşturup, Şehit Polis Memuru Sefa Altınsoy\'un ismini verdik. Öğrencilerimize hayırlı olsun. İnşallah, burada vatanı seven, iyi ve çağdaş nesiller yetişir dedi. Şehit Polis Memuru Sefa Altınsoy\'un babası Faruk Altınsoy Ülkemizin önemli günler geçirdiği bu günlerde şehitlerimizin isimlerinin yaşatılması onlara sahip çıkılması çok gurur verici bir olay. Onlar için ne yapsak azdır. Devletimizde gelin geldiği kadar onların anılarını yaşatmak için her türlü imkanı sağlıyor bu da bizlere guru veriyor. İnşallah bu kütüphanede oğlum gibi nice şehitlerimiz gibi ülkesini, vatanını seven gençlerimiz yetişir. Bu vesile ile bu günlerde Suriye sınırında şehit olan ve diğer nice şehitlerimizin ruhları bir kez daha şad olsun diye konuştu. Konuşmaların ardından Z Kütüphane\'nin açılışı yapılıp, pasta kesildi.