(Görüntülü Haber) Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet CANDAN - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA) İzmir\'in Bornova ilçesinde GBT sorgusu yaptığı sırada bıçaklı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Çelik\'in cenazesi Valilik önündeki törenin ardından Hacı Neriman Beşer Camisi\'ne getirildi. Buradaki törene İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Katafalkın üzerine konan şehidin tabutuna sarılan kardeşi Levent Çelik, \"Ağabey beni Tunceli\'nin dağları, Viranşehir yiyemedi. Seni, İzmir yedi. Vasiyetini yerine getiremedim ağabeyim. Cenazeni Gaziantep\'e götüremedim. Üniformanı çok severdin, üniformanı götüreceğim\" diyerek feryat etti. Şehidin babası ise İl Emniyet Müdürü Aşkın\'dan polis üniforması istedi. Aşkın\'ın talimatıyla polis memuru üniformasının üstünü şehidin babasına verdi. Baba Çelik, geçen hafta Afrin\'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen askerlerin cenazesine katıldığını belirterek, \"Geçen hafta Afrin şehidinin cenazesine katıldım. Şehidi hiç tanımadığım halde cenazeye gittim. Üç gün sonra oğlum şehit oldu. Oradaki şehit \'oğlunu yanımıza çağırıyoruz\' demedi. Oğlum sen ölmedin, içimizdesin\" dedi. İkindi namazının ardından şehit için cenaze namazı kılındı. Namazdan sonra helallik alınan şehidin naaşı tören mangası tarafından cenaze aracına kondu. Cenazeye katılan vatandaşlar hep bir ağızdan tekbir getirdi. Şehit polis Mehmet Çelik, Bornova Işıkkent Polis Şehitliği\'nde toprağa verildi.