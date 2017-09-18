(Görüntülü Haber) Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Lisesi'nde eğitim buruk başladı (2)

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/KOZLUK (Batman), (DHA)- BATMAN\'ın Kozluk İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın isminin verildiği Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya\'nın katıldığı törenle yeni eğitim- öğretim yılına başladı. Batman\'ın Kozluk İlçesi\'nde geçen yıl 9 Haziran\'da, ilçe merkezinde belediye başkanının aracına yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın\'ın, adının verildiği Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde eğitim, bugün düzenlenen buruk bir törenle başladı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Batman Valisi Ahmet Deniz ile çok sayıda, öğretmen, öğrenci ve vatandaş katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, bu okuldan nice kaymakam ve milletvekillerin çıkacağına inandığını belirterek, \"Şenay öğretmenimiz hain bir kurşunla şehit edildi. İsminin verildiği bu okuldan yarın kaymkamlar çıkacak, milletvekilleri çıkacak, buna inanıyorum. Çünkü biz de orta gelirli ailelerin çocuğuyduk, okuduk buralara kadar geldik, bakan olduk. Şenay öğretmenimizin öğrencilerinin de çok iyi yerlere gelceğine inanıyorum\" dedi. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın\'ın kutsal mesleği seçerek Kozluk\'a geldiğini ifade Bakan Bakan Kaya da yaptığı konuşmada, \"Cahil kalmak zordur, ancak eğitim her şeyin başıdır. Şenay öğretmen ise bu kutsal mesleği seçmiş, Kozluk\'a gelerek bu görevi ifa etmek isterken, şehit edildi, katledildi. Biz de onun için bugün burda toplanmış bulunuyoruz. Onun yarım bıraktığı bu kutsal mesleği meslektaşları devam ettirecek\" diye konuştu. Konuşmalardan sonra her iki bakan okuldaki sınıfları gezerek, şehit öğretmenin görev yaptığı müzik odasında incelemelerde bulundu. Şehit Şenay öğretmenin bir fotoğrafının, kendisinin oturduğu koltuğa bırakıldığı görüldü. Okulun müzik öğretmeni Duygu Güleç ve arkadaşları, burada verdikleri mini konserde, şehit öğretmenin en sevdiği Magosa Limanı şarkısını seslendirdi, salonda duygusal anlar yaşandı. Burada konuşan müzik öğretmeni Duygu Güleç, \"Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile birlikte görev yapıyorduk. 3 yıldan beri bu okuldayım. Şenay öğretmen ile çok güzel işler yaptık, birçok projede birlikte yer aldık. Onun hayalleri vardı. Şimdi arkadaşlarımızla birlikte onun hayallerini gerçekleştirmek için çaba harcayacağız\" diye konuştu.