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(Görüntülü Haber) Şehit nişanlısını asker selamıyla uğurladı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda, PKK/YPG'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül (26), memleketi

05 Şubat 2018 20:20

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda, PKK/YPG\'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül (26), memleketi Çorum\'un Alaca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törende, Esma Dursun, üniformasını giydiği 1.5 yıllık nişanlısına asker selamıyla veda etti. Suriye\'nin kuzeyindeki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu isabet alan tankta şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül için bugün memleketi Çorum\'un Alaca ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesi, önce Merzifon Havaalanı\'na ardından kara yoluyla Alaca ilçesine getirildi. Denizhan Mahallesi\'nde annesinin yaşadığı evin önünde şehit için yakınlarından helallik alınıp dua edildi. Cenaze daha sonra Eski Ömer Paşa Camii\'ne götürüldü. Buradaki cenaze törenine, Vali Necmeddin Kılıç, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, İl Garnizon Komutanı Abdurrahman Başbuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Çetin Öcal, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin ailesi, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Törende, Şehit Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül\'ün babası Mustafa, kardeşleri Fatma ve Muharrem Aygül ile 1.5 yıllık nişanlısı Esma Dursun, Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Şehit annesi Zeynep Aygül\'ü yakınları teskin etmeye çalıştı. Öğle namazı sonrasında İl Müftüsü Dr. Ahmet Akın tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Ardından şehidin cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada Esma Dursun, yaza düğün hazırlıkları yaptığı nişanlısını asker selamı vererek uğurladı. 1.5 yıllık asker olan Şehit Tankçı Uzman Onbaşı Aygül\'ün cenazesi, Alaca İlçe Mezarlığı\'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

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