(Görüntülü Haber) Şehit Mehmetçiklerin kardan heykellerine yoğun ilgi (2)

HEYKELLERİN AÇILIŞI İKİ BAKAN TARAFINDAN YAPILDI Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı’nın 103\'ncü yılı anma etkinlikleri kapsamında yapılan kardan asker heykellerinin açılışı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ve Gençlik ve Spor Osman Aşkın Bak tarafından gerçekleştirildi. Dev Türk bayrağı ile örtülen kardan yapılan heykellere, kırmızı karanfiller bırakıldı. Bakan Ahmet Arslan, \"Değerli hocalarımıza ve valimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Buradaki amaç özellikle ecdadı anmak yâd etmek ve gençlere o bilinci aşılamak, o bilinçle ecdat bundan 103 sene önce gözünü kırkmadan donmak pahasına şehit oldu. Çünkü bir hedef var bu toprakları bize vatan olarak bırakan ecdadımızın izinden giderek istikbalimiz ve istiklalimiz uğruna bu toprakları gelecek nesillere vatan olarak bırakma ideali var o ideal kapsamında gözlerini kırkmadan şehadet şerbeti içmeye gidiyorlar. Dolayısıyla biz onları rahmetle minnetle yâd ediyoruz\" dedi. Gençlik ve Spor Osman Aşkın Bak ise şunları söyledi: \"103 yıl önce vatanı milleti için gözünü kırkmadan şehit olan bir milletiz biz. Her zaman her noktada tüm dünyaya ispatlamış bir milletiz. Bir az evvel açtığımız heykellerle onu yapan öğrencilerimize hocalarımıza teşekkürler ediyoruz. Sarıkamış’ı hatırlamak Çanakkale’yi hatırlamak geçmişimizi hatırlamak bu ülkenin geleceği için çok önemlidir. Gerek geçmişini bilmeyen geçmişini iyi tahlil etmeyen geçmişinden güç almayan geleceğe sağlam adımlarla yürüyemez. Dolayısıyla biz gençlerimize bu vatanı vatan kılmak için verilen şehitleri yapılan mücadeleleri hatırlatmaya devam edeceğiz.\"