(Görüntülü Haber) Şehit Kulaoğlu, Balıkesir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Hilmi DUYAR- Hüseyin EMCAN/BALIKESİR, (DHA)- BİTLİS\'in Hizan ilçesinde, bölgeyi PKK\'lı teröristlerden temizlemek, sığınak ve barınaklarını imha etmek için yürütülen, arama-tarama çalışmaları sırasında çığ düşmesi sonucu şehit olan 36 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu\'nun cenazesi, memleketi Balıkesir\'de toprağa verildi. Bitlis\'in Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyarettepe mevkiinde, bölgeyi PKK\'lı teröristlerden temizlemek, sığınak ve barınaklarını imha etmek için başlatılan \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Kavallı Operasyonu\' kapsamında, Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca dün yürütülen arama-tarama çalışmaları sırasında, çığ düşmesi sonucu 5 asker şehit oldu, 12 asker yaralandı. Şehit askerlerden Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu\'nun Türk bayrağına sarılı tabutu bugün önce Dinkçiler Mahallesi\'ndeki babasının evine, ardından Vicdaniye Mahallesi\'ndeki annesinin evine götürülüp, helallik alındı. Evli ve 5 yaşında bir kız çocuğu bulunan şehidin cenazesi daha sonra Zağnospaşa Camisi\'ne getirildi. Burada öğle namazını takiben düzenlenen cenaze törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Balıkesir AK Parti milletvekilleri Kasım Bostan, Ali Aydınlıoğlu, CHP Milletvekili Ahmet Akın, Bursa Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, şehidin babası Necdet, annesi Gülseren, eşi Bircan, kardeşi Şengül Kulaoğlu ve şehidin yakınları ile havanın yağışlı olmasına rağmen binlerce vatandaş katıldı. Törende şehidin annesinin Beşiktaş, eşinin de Balıkesirspor atkısı taktığı görüldü. Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, şehidin ailesine başsağlığı diledi. Cenaze namazını Müftü Yardımcısı Ramazan Topcan kıldırdı. Burada da helallik alındıktan sonra bir süre askerlerin omzunda taşınan Şehit Ferruh Kulaoğlu\'nun tabutu, top arabasına alındı. Şehidin cenazesi, tekbirlerle götürülürken, kız kardeşi Şengül Kulaoğlu\'nun koluna destek vermek için giren kadın jandarma teğmen gözyaşlarına hâkim olamadı. Yol kenarındaki vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp tekbir getirdi. Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu\'nun cenazesi, bir süre top arabasında götürüldükten sonra ambulansla Balıkesir Şehitliği\'ne getirildi. Şehit Kulaoğlu, burada dua ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.