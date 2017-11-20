(Görüntülü Haber) Şehit Kaymakam Safitürk davasında 8 sanık için tutukluluğa devam kararı verildi

Nezir GÜNEŞ MARDİN,(DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinde Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk\'ün şehit edilmesi ile ilgili 8\'i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edelirken, mahkede tutuklu sanıkların tutukluluğunan devamına karar vererek, duruşmayı 15 Ocak 2018 tarihine erteledi. İçişleri Bakanlığı tarafından Derik İlçe Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk\'ün 10 Kasım 2016 tarihinde makamında el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit edilmesiyle ilişkin açılan davanın 5\'inci duruşması, Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapıldı. 15 şüpheli hakkında 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 yıla kadar hapis cezası istenen dava duruşmasını, Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilileri, şehit Kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk, ablası Zeynep Bakırkaya ve Trabzon Şehit Aileleri Derneği adına Ahmet Külekçi de izledi. Duruşma, tutuklu 8 sanığın SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile ifadeleri alınarak başladı. Tutuksuz 7 sanık ise, duruşma salonunda hazır bulundu. Kimlik tespiti ve tanıkların dinlenmesinin ardından sanıkların savunmaları alındı. Duruşmada, Bingöl\'de etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde çıkan yazının incelendiği, yazının tutuklu sanık Şerif Mesutoğlu\'nun el yazısıyla benzerlik taşıdığına ilişkin rapor dosyaya konuldu. Bunun üzerine sanık Mesutoğlu, aleyhinde hazırlanan raporun sahte olduğunu iddia ederek, Bu rapor profesyonel bir şekilde benim yazıma benzetilmek istenmiş ama olmamış. Rapora konu notun orijinal hali yok. Bana ait değil, reddediyorum dedi. Üzerlerine isnat edilen suçlamaları reddeden tutuklu sanıklar tahliyelerini, tutuksuz sanıklar ise beraatleri yönünde karar verilmesini talep etti. İçişleri Bakanlığı ve Mardin Valiliği avukatları ile müşteki avukatları, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Sanık avukatları ise, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu\'nun kendi sosyal medya hesabında paylaştığı, Gerçek katillerin bulunması ve saldırının üzerindeki sis perdesinin kaldırılması için Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kuruluna yaptığı çağrının yer aldığı yorumunun dosyaya konulmasını istedi. Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından tutuklu sanıklarının tutukluluk halinin devamına ve diğer taleplerin reddine karar vererek duruşmayı 15 Ocak 2018 tarihine erteledi.